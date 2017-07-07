Nikah Salonlarında 07.07.2017 Yoğunluğu

Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden Şanlıurfa'da çok sayıda çift, evlenmek için "07.07.2017" tarihini tercih edince nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.



Kentte gün dolayısıyla merkez Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde 35 çift, nikah masasına oturdu.



Belediyenin evlendirme birimine gelen çiftlerin evrak kontrolleri sağlandıktan sonra nikah işlemleri tamamlandı. Nikah masasına oturan çiftler "07.07.2017" tarihinde mutluluğa "evet" dedi.



Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, kendilerine bu imkanı sağlayan Haliliye Belediyesine teşekkür etti.