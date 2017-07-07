Nikah salonlarında "07.07.17" yoğunluğu MANİSA - Manisa'da bugün takvimler 07.07.2017'yi gösterince nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Manisa'da 37 çift nikahlarını bu özel tarihte kıydırdı.

Manisa'da 37 çift nikah tarihlerini özel olarak bugüne ayarlayarak 07.07.2017'de nikahlarını kıydırdı. Ortalama 6 nikahın kıyıldığı Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda bugün 12 çift dünyaevine girdi. KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yılın en özel tarihi kabul edilen 07.07.2017 günü, mutluluğa "evet" demek isteyen 12 çift, nikahlarını Beyşehir Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıydırdı. İlçede evlilik hazırlığı yapan çiftler, evlenmek için ay, gün ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini tercih etti. BURSA - Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, hayatlarının en anlamlı 'Evet'i için 07.07.2017 tarihini seçen 57 çiftin nikahını kıydı. NİĞDE - Niğde'de takvimlerin 07.07.2017 göstermesi nedeniyle evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen Niğde'li çiftlerden Derya Özkaymak ile Soner Karakuzu evlilik tarihi için 2 ay önceden sıra alarak evlendirme dairesinin yolunu tuttu. ESKİŞEHİR - Bir ömür aynı yastığa baş koymaya hazırlanan çiftler, hayatlarını 7.7.17 özel tarihinde birleştirmeye devam ediyor. Hem tarihin unutulmaması hem de uğurlu olduğuna inanılan bu tarihte, nikah salonları ise aşırı yoğunluklarla baş etmeye çalışıyor. 7.7.17 tarihinde nikah törenlerini yapan Eren ve Şenay çifti, günün özel olduğunu söylediler. MALATYA - 7.7.2017 tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler nikah salonlarına koştu. Malatya'da bu özel tarihte 51 çift nikah memuruna 'evet' dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Memuru Alattin İnce, normal günde ortalama 15 ila 25 nikah kıyarken, bugün 51 nikah kıydıklarını söyledi.



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde nikah tarihlerini özel günlerde kıydırarak ayrı bir anlam katmak isteyen 3'ü yabancı 31 çift, 07.07.2017 tarihinde nikah masasına oturdu. Dünya evine girmek için 07.07.2017 tarihini tercih ederek Alanya Belediyesi'ne müracaatta bulunan 3'ü yabancı 31 çift mutluluğa ilk adımlarını attı.