Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi

Kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında nikah salonları hizmet vermeye başladı.

Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:53

Kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında nikah salonları hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyan belediyeler, nikahı izlemeye gelen vatandaşları bahçede bekletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı basın açıklamasında 15 Haziran Pazartesi günü nikah salonları açıldı, 1 Temmuz itibariyle ise düğün salonları açılacak. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 25 maddelik 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu bir genelge göndererek akıldaki soruları giderdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de düğünler ertelendi. Vaka sayısındaki artışı durdurma ve salgını kontrol altına almak için uygulanan tedbirler kapsamında evlenmeyi bekleyen çoğu çift nikah işlemlerini erteleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran'da gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonucunda nikah salonları, tedbirler kapsamında hizmet vermeye başladı.

"3 defa nikah törenini ertelemek zorunda kaldık"

Nikah işlemleri için aylar öncesinden Mamak Belediyesi'ne başvuran Ümmügülsüm Düşünceli ve Haydar Aslan çifti sonunda muradına erdi. Covid-19 salgını nedeniyle 3 kere nikah tarihleri ertelenen çift dünya evine girdi. Maskeyle nikah kıymanın zorluğundan bahseden Düşünceli, "Maskelerle nikah kıymak biraz zor oldu. Nefes alma konusunda sıkıntı yaşadık. Eşim İzmir'den geliyordu. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasından dolayı 3 defa nikah törenini ertelemek zorunda kaldık. İlk tarih 17 Nisan'dı, 20 Mayıs'a ertelendi. O tarihte de ertelemek zorunda kaldık. Kısmet bugüneymiş" diye konuştu.

Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra evlenmiş olmanın heyecanını da yaşayan Aslan, "Çok heyecanlı bir durum. Seyahat yasağından ötürü ertelemek zorunda kaldık. Tedbir amaçlı olduğu için mecburi kaldık. Hayırlısı böyleymiş" dedi.

"Salonda kolonya ve mendil ikramımız oluyor"

Mamak Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Ümmügülsüm Düşünceli ve Haydar Aslan çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Mamak Belediyesi Evlendirme Memuru Nazife Gökçe, "Salona maskesiz kesinlikle almıyoruz. Salonumuz 100 kişilik ama sosyal mesafeyi korumak için 10 kişi misafir alıyoruz. Salonda kolonya ve mendil ikramımız oluyor. Maskesiz nikaha gelen gelin, damat ve ziyaretçiler için güvenlik arkadaşlar kapıda maske dağıtıyorlar. Herhangi bir aksilikten dolayı güvenlik arkadaşlardan maske alamazlarsa ya da nikah sırasında maske koparsa masamızda da maskemiz var hemen takviye maske yardımında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sezonun açılmasıyla birlikte nikah için talepler yükseldi"

Nikah ve düğün sezonunun açılmasıyla beraber taleplerin yükseldiğini söyleyen Gökçe, evlenmek isteyen çiftlerin nikah ve fotoğraf çekimi sırasında maskelerini açmak istediklerini belirtti. Mamak Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirlere harfiyen uyulduğunu dile getiren Gökçe, "Sezonun açılmasıyla nikahlar için talepler yükseldi. Ne olacağını tahmin etmek mümkün değil. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı nasıl bir yol izlenecek süreç gösterecek. Biz gerekli önlemlerimizi alarak nikahlarımızı kıymaya devam edeceğiz. Düğün salonları ve kalabalık yerler için talep gelmiyor. Nikah memuru olduğumuz için çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Önlemlerimizi almamıza rağmen tedirginlik yaşıyoruz. Çiftlerimiz de çok heyecanlılar, nikahı maske takmadan kıymak istiyorlar, fotoğraf çekimi esnasında maske takmak istemiyorlar. Bunun mümkün olmadığını söyleyince anlayışla karşılıyorlar" diye konuştu.

"Kendi özel kalemini getirenler var"

Bazı çiftlerin tedbir amacıyla, özel kalem getirdiğini vurgulayan Gökçe, her nikah sonrası salonun iyice temizlediğini de belirterek, "Kendi özel kalemini getirenler var, imza atmak için. Fakat biz her nikah öncesi; nikah salonumuzu, kalemimizi dezenfekte ediyoruz. Salona nikah işlemi için giren herkesin önce el dezenfektanıyla ellerini temizlemesini söylüyoruz. Vatandaşlarımız çıkarken de aynı özenle ellerini temizleyerek nikah salonundan çıkıyor. Belediyeci olduğumuz için her nikah sonrası salon içi dezenfeksiyon işlemi gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.

Mamak Belediyesi kurallara harfiyen uydu

Yakınlarının nikah merasimini izlemek için nikah salonlarına gelenler ise dışarıda kaldı. Yağan yağmura rağmen kuralları ihlal etmeyen Mamak Belediyesi, genç çiftin mutluluğuna şahit olmak isteyen yakınlarına salonu cepheden gören bahçe kısmında yer gösterdi. Cam kenarından nikah törenini izleyen Mehmet Bozdağ ise, "İçeride yerler müsait olmasına rağmen dışarıda kalabalık halinde duruyoruz. 2'şer metre aralıklı hepimizi alabilirler. Covid-19 dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Riskli bir dönemdeyiz, camdan da izlenebilir ama bu kalabalığın yaşanmamasını dilerdim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Haber
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sibel Can Demet Evgar Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Nikah salonları hizmet vermeye başladı, bazı çiftler özel kalemlerini yanlarında getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:54:10. #1.14#
title