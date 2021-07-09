KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
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KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 13 yılda binlerce çiftin nikahını kıyan Beyşehir Belediyesi Nikah Memuru Nail Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan (26) ile damadı Latif Adıyaman'ın (26) hayatlarını birleştirdiği nikahı kıydı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 13 yılda binlerce çiftin nikahını kıyan Beyşehir Belediyesi Nikah Memuru Nail Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan (26) ile damadı Latif Adıyaman'ın (26) hayatlarını birleştirdiği nikahı kıydı. Nikahı kıyarken gözleri dolan, sesi titreyen Nail Özkan, 'Kızımın nikahı kıyarken resmen dilim tutuldu. Dudaklarım kurudu, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Güzel bir mutluluk, her babaya nasip olmaz' dedi.

Beyşehir Belediyesi'nde 13 yıldır nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan'ın nikahını kıydı. Karaburun Plajı'nda gerçekleştirilen törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye personellerinin yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı. Nikah töreninde duygulanan Nail Özkan, 'Sözlerimden anlaşılmıştır heyecanlandım. Kızımın nikahını kıyarken resmen dilim tutuldu. Kelimeleri şaşırdım. Aslında diğer nikahlarda biraz daha kendimizi ifade etmemiz kolay oluyor. Dudaklarım kurudu, ağlamamak için kendimi zor tuttum ama güzel bir mutluluk her babaya nasip olmaz bu olay. Başkanımızın vekili olarak bu işi yapıyorduk. Başkanımız da şahit olarak aile cüzdanını kızıma takdim etti. Gerçekten her aile bu günleri yaşasın. Allah'ım mutluluklarını daim etsin' diye konuştu.

Burcu Gül Özkan Adıyaman ise, 'Nikah töreni zaten heyecanlı bir durum. Nikahı, babamın kıyması ise daha çok heyecanımı artırdı. Çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir duygu oldu. Güzel bir tören gerçekleştirdik. Ben nikahımızı babamın kıymasını en baştan beri istiyordum. Babam şimdiye kadar binlerce nikah kıydı. Benim nikahımı kıymak da babama nasip oldu. Çok güzel oldu ama çok heyecanlandım' dedi.

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KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ
KONYA NİKAH MEMURU BABANIN HEM MUTLU HEM ZOR GÖREVİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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