Nikah memuru baba, oğluna 'Evet' dedirtti
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Nikah memuru baba, oğluna 'Evet' dedirtti

Nikah memuru baba, oğluna 'Evet' dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'de yıllarca çiftlerin mutluluğuna ortak olan nikah memuru Süleyman Çizmeci, bu kez oğlunun ve gelinin nikahını kıydı.

Denizli'de yıllarca çiftlerin mutluluğuna ortak olan nikah memuru Süleyman Çizmeci, bu kez oğlunun ve gelinin nikahını kıydı.

Buldan Belediyesi'nde nikah memuru Süleyman Çizmeci, yıllarca çiftlerin nikahlarını kıyarak resmileştirdi. Bu sefer özel bir nikah kıymaya hazırlanan Çizmeci, oğlu Nadir Çizmeci ile gelini Miray Ongan'ın mutluluklarına ortak olarak nikahlarını kıydı. Öğreneğine az rastlanan nikah töreninde zaman zaman heyecanlanma yaşayan nikah memuru Çizmeci, aile cüzdanını ise gelini Miray Ongan'a verdi. Nikah töreninde çok mutlu olduğunu dile getiren, baba Çizmeci, "Bugün herkese nasip olmayan bir nikah töreninde genç çiftin mutluluğuna şahit olduk. Baba olarak hem evladımın mürüvvetini gördüm, hem de nikahını kıydım. Büyük sevinç yaşıyorum. Evlilik cüzdanını evin İçişleri Bakanlığını yapacak olan gelinim Miray'a teslim ettim. Allah evlatlarımızın mutluluğunu ömür boyu sürdürsün" dedi.

Nikah töreninin ardından cüppesini çıkaran memuru Süleyman Çizmeci, davetlilerle birlikte eğlendi. - DENİZLİ

Nikah memuru baba, oğluna 'Evet' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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