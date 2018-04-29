Nikah Masasından Havacılık Fuarına

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, yurt içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Eurasia Airshow, son gününde de yoğun ilgi gördü.

Nikahtan 1 saat sonra fuara gelen İlker-Nazgül Civelek çifti, "Fuar fotoğraf çekmek için mükemmel bir ortam. 'Değişiklik olsun.' dedik. Özellikle ATAK helikopterini çok merak etmiştik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Eurasia Airshow'da sergilenen, dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov 124'ün test pilotlarından Andrii Spasibo da fuarın çok güzel bir geleceğe sahip olacağını vurgulayarak, "Türkler havacılık konusuna çok ilgili. Bence çok fazla uçak yok ama her sene daha da iyi olacak. Burası çok güzel bir ülke, insanları çok güzel." görüşünü paylaştı.

Hollandalı Charell Smith, büyük uçakları yakından görmenin çok hoşuna gittiğini belirterek, "Hava çok sıcak ama burada olmak eğlenceli ve hoş bir tecrübe oldu." diye konuştu.

İzin günlerinde fuara gelen pilotlar Reolofjan Sijbring ve Bram Van Haeringen, hoş vakit geçirdiklerini ve fuarda olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Belaruslu Yulia Oygur, ilk kez böyle bir fuara geldiğine işaret ederek, "Bebeğimle buradayım, o da burada olmaktan benim gibi çok mutlu. Fuarda birçok farklı uçak gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Çağatay İkiz, organizasyonu son derece başarılı bulduğunu ifade ederek, "Ben pilot olmak istiyorum, böyle organizasyonlara katıldıkça özgüvenimiz artıyor. Daha yeni gezmeye başladık ama çok güzel gidiyor, umarım yine olur." dedi.

Fuarı eşiyle ziyaret Erhan Seçkin, pilotluğa merakından fuara geldiğini ifade ederek, Silahlı Kuvvetlerin envanterindeki araçlarla gurur duyduğunu söyledi. Eşi Alina Seçkin de uçuş simülatörlerini beğendiğini ve çok gerçekçi bulduğunu aktardı.

Ahmet Yalçın, gösterileri izlemek için şehir dışından geldiklerini belirterek, "Özellikle kargo uçakları çok ihtişamlı, müthiş bir teknoloji ve donanıma sahip oldukları belli oluyor." diye konuştu.