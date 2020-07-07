Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler
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Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler

Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler Adana'da nikah masasından polisi arayarak istemediği biriyle annesi tarafından zorla evlendirildiğini söyleyip gözyaşlarına boğulan genç kızın ilk ifadesinde annesinin parası çok diye uzaktan akrabasıyla tehditle evlendirilmek...

07.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:29

Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler

Adana'da nikah masasından polisi arayarak istemediği biriyle annesi tarafından zorla evlendirildiğini söyleyip gözyaşlarına boğulan genç kızın ilk ifadesinde annesinin parası çok diye uzaktan akrabasıyla tehditle evlendirilmek istendiğini, bir gün sonra ise ifade değiştirerek polisi aramadığını, arkadaşının aradığını, o gün ne yaptığını hatırlamadığını, zorla evlendirilmediğini söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da nikah masasından polisi arayarak istemediği biriyle annesi tarafından zorla evlendirildiğini söyleyip gözyaşlarına boğulan genç kızın, ilk ifadesinde annesinin parası çok diye uzaktan akrabasıyla tehditle evlendirilmek istendiğini, bir gün sonra ise ifade değiştirerek polisi aramadığını, arkadaşının aradığını, o gün ne yaptığını hatırlamadığını, zorla evlendirilmediğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Haziran günü Seyhan Belediyesi Nikah Salonunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Ceylan Beyazkaya, 6 ay önce nişanlandığı M.T. ile nikah kıymak üzereyken polisi arayarak "Annem A.B. beni zorla evlendiriyor, ben evlenmek istemiyorum" diye yardım istemişti. Olay yerine gelen polis genç kızı gözyaşları içinde bulmuş; anne, damat ve kızı polis merkezine götürmüştü. Genç kız polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, "Ben yaklaşık 6 ay önce annemin akrabası olan M.T. ile istemememe rağmen annem tarafından tehdit edilerek nişanlandım. Annem, M.T.'nin maddi durumu iyi olduğu için beni onunla evlendirmek istiyor. Ben anneme istemediğimi ısrarla söyledim ama buna rağmen beni M.T. ile nişanladılar. Nişanlım ile nikah kıyılacaktı ben istemediğim için polisi aradım. Anneme ben evlenmeyi istemediğimi söyleyince, 'sen bizim başımızı öne eğdiremezsin, kimseye bir şey söyleme, söylersen sene mahvederim' diyerek tehdit etti. Nişanlım bana baskı yapmadı. Annem beni tehdit etti ancak ben ondan şikayetçi değilim" dediği öne sürüldü.

Anne ise suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine genç kız, annesi ve damat polis merkezinden evlerine gitti.

Bir gün sonra polis merkezine tekrar gelen Ceylan Beyazkaya'nın bu kez de ifadesinde, "Annem beni zorla evlendirdiği yönündeki ifadem yaşadığım olayın korkusundandır. Nikah günü ben arkadaşlarıma kötü olduğumu rahatsızlandığımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımdan biri bunu yanlış anlayarak evlenmek istemediğimi düşünüp polisi aramış olabilir. Sonra nikah salonunda karşımda polisi gördüm. Ben hem karşımda polisi görünce hem de yaşadığım psikolojiden dolayı ne dediğimi hatırlamıyorum. Benim ne nişanlımla ne de annemle problemim yoktur. Annem ve nişanlımdan şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Anne A.B.'nin ise, "Kızım 6 ay önce kendi isteğiyle benim uzaktan akrabam olan M.T. ile nişanlandı. Ben kızıma baskı yapmadım her şey kendi rızasıyla oldu. Bugün nikah vardı kızım polisi aramış ve zorla evlendirildiğini söylemiş. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben polisler geldiğinde kızımın evlenmek istemediğini öğrendim. Her şey kızımın rızasıyla oldu. Kızım nikah salonuna gelince evlenmekten vazgeçti" dediği öğrenildi.

Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler

Kaynak: İHA

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