Nikah masasında damada asker kardeş sürprizi

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlenmek için nikah masasına oturan Halit Can Kaya, askerden gelen kardeşinin sürprizi ile çifte sevinç yaşadı.

Gaziantepli Fatmanur Özhelvacı ve Halit Can Kaya çifti evlenmek için Gaziantep'in Şahinbey Belediyesine müracaat etti. Çiftin bu mutlu günlerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da paylaştı. Çiftin nikahını kıymak için nikah masasını oturan Başkan Tahmazoğlu, çiftlerle bir süre sohbet etti. Başkan Tahmazoğlu Damat Halit Can'a kaç kardeş olduklarını sordu. Soru üzerine damat, 4 erkek kardeşinin daha bulunduğunu söylerken, 3 kardeşinin de nikaha katıldığını ama Artvin'de vatani görevini yapan kardeşinin ise izin alamaması nedeniyle nikaha gelemediğini kaydetti.

Asker kardeşten sürpriz

Çifte sürpriz için hazırlıklar tamamlandığında ise Başkan Tahmazoğlu, askerdeki kardeşin de salona gelmeden nikahı kıymayacağını söylemesi üzerine çift büyük bir şok yaşadı. Bu şokun ardından ise Artvin'den gelen asker Zafer Kaya, salona girdi. Bir anda askeri kıyafetli kardeşini gören damat Halit Can Kaya, ikinci bir şok daha yaşadı. Önce büyük şaşkınlık yaşayan damat ardından ise annesi asker Zafer Kaya'ya sarılarak hasret giderdi.

Asker ve ailenin hasret gidermesinin ardından ise nikah merasimi kaldığı yerden devam etti. Çifte sevinç yaşayan çiftin nikahları Başkan Tahmazoğlu tarafından kıyıldı.

Kaynak: İHA