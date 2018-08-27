Nikah Masasına Fenerbahçe Formasıyla Oturdular

Bilecik'te fanatik Fenerbahçeli çift, nikah masasına sarı lacivertli formalarını giyerek oturdu. Neslihan Şenol ile Devrim Sarı çifti, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin formasıyla nikah masasına oturdu. Çift, Vezirhan Belde Belediyesinde aile yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin alkışlarıyla salona girdi. Nikahları kıyılan çift, büyük heyecan yaşadı. Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemiz gençlerinden Neslihan ve Devrim Sarı çiftinin nikahını gerçekleştirdik. Fenerbahçeli genç kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

(İHA)