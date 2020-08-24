Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
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Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi

Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi -Bilecik Belediyesi nikah salonunda canlı müzik hizmetine başladı -Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

24.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:33

Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi

-Bilecik Belediyesi nikah salonunda canlı müzik hizmetine başladı

-Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

-"Davetliler ve çiftlerimiz keyifli anlar yaşayacak"

BİLECİK - Bilecik'te nikah kıyarak evlenen çiftlere belediye tarafından canlı müzik sürprizi yapılırken, genç çiftler bu uygulamaya çok memnun kalıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, nikahlarını kıydığı çifte mutluluklar dilerken, çiftler salona canlı müzik eşliğinde giriyor. Belediye çalışanı müzisyen Çağrı Pala ve Özgür Şengül tarafından slow şarkılar çalınarak, davetlilere keyifli anlar yaşatıyorlar.

"Davetliler ve çiftlerimiz keyifli anlar yaşayacak"

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çiftlerden Kübra Saraç ve Hüseyin Özen'in nikahlarını kıyan Başkan Şahin çiftin ve ailelerinin sevincine ortak oldu. Bilecik Belediyesi'nin her alanda vatandaşın yanında yer aldığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Öncelikle sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Belediye olarak yeni bir uygulamaya da bugün imza attık. Nikah salonumuzdaki tüm nikahlarımız öncesi ve sonrası çiftlere canlı müzik dinletisi yapacağız. Böylelikle davetliler ve çiftlerimiz keyifli anlar yaşayacak" dedi.

"Bizler her zaman kadına karşı şiddete hayır diyoruz"

Nikah salonundan erkeklere seslenen Başkan Şahin, "Bizler her zaman kadına karşı şiddete hayır diyoruz. Artık bizde de kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin olmamasını istiyoruz. Çünkü kadınlarımız bizim her şeyimiz. Biz onlar sayesinde varız ve onlar bizleri büyütüyor, yetiştiriyor. Bu yüzden kadınlara hiçbir zaman kötü davranmayacağız. Evlilik her iki tarafın da sorumluluğunda olduğu için evlilik cüzdanını da ikinize veriyorum" dedi.

Evlenen çift Kübra Saraç ve Hüseyin Özen de Başkan Şahin ve konuklara, sevinçlerine ortak oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi

Kaynak: İHA

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