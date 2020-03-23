Nikah işlemlerinde korona virüs düzenlemesi Elazığ Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında nikâh işlemlerinin sadece iki şahitle ve davetli olmaksızın kıyılacağını duyurdu.

Korona virüs tehdidine karşın alınan tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla nikâh işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi. Evlenmek isteyen çiftlerin nikâhları Korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece iki şahitle, davetli olmaksızın kıyılacak. Kaynak: Bültenler