3 Çocuk Annesi, Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca GSM Hattı Açıldı!
Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S., 6 yıl önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda GSM hattının çıkarıldığını öğrendi.
Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S., 6 yıl önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda GSM hattının çıkarıldığını öğrendi. Ödenmeyen bazı faturalar nedeniyle icraya verildiğini belirten Lütfiye S., hala GSM şirketlerinin kendisini arayıp faturaları ödemezse icraya geleceklerini söylediklerini belirtti.
EVRAKLARINI GÖNDERDİ, UYARILAR GELMEYE BAŞLADI
Merkez Nilüfer ilçesinde oturan Lütfiye S. (49), 2012 yılının Ocak ayında İstanbul'da yaşayan ve kendisini memur olarak tanıtan A.K. ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Lütfiye S. nikah işlemleri için A.K.'ye evraklarını gönderdi. Bu olaydan iki hafta sonra, adına GSM operatörlerinden çok sayıda hat alındığını öğrendi. Geçen zaman içinde de Lütfiye S.'nin adresine ödenmeyen faturalar için icradan uyarılar geldi. Lütfiye S. faturaların bazılarını ödemek zorunda kaldı.
SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI AMA...
Nikah masasına oturup 8 ay evli kaldığı A.K., olayla ilgisinin bulunmadığını belirtirken, Lütfiye S. soluğu savcılıkta aldı ve suç duyurusunda bulundu. Sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını belirten Lütfiye S., herhangi bir sonuç alamadı.
"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"
6 yıldır hala GSM şirketlerinin avukatlarının kendisini arayıp, icraya vereceklerini söylediğini belirten Lütfiye S., "Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.
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atindan gene diyarbekirli, yada adanli uckatci vardir ilk fatura geldigi zaman neden harekete gecmedin ikincisi imzan senin degil o saftirik avukatin, imzanin gercek olup olmadigina dahil imza talilini yaptirsin ve hangi gsm sirketinden alinmis ise orada muakak kamara kayitlari vardi yoksa bile belediyenin gsm oparatorunden avukatin fatura tarihindeki goruntuleri ni alsin mahkeme karariyla tabi avukatin yangel olsman yapmasin, e kardes sende 3 cocukla dikili agac fidanina kosmasaydin o ne aceleydCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hem almanyada on numara hayat yasiyacan Hem mitinge katilacan oy verce yok oyle gelcen buraya burada yasayacan yuzsuz ikiyuzlu AlamancilarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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secilirsem diyor acaba dünkü şehitin ismini biliyormuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cinsellik duygussallık belden aşağı konularda akıldan uzak hesapsız davranmanın sonuçları!Kim sana dedi yeni tanidığın bir adama özel evraklarını gondermeyi. Ah chevalet.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Faturarla tehlikenin kenarından géçtiğini anlamışsındır. Ya birde bu adamla evlenmiş olsaydin ne yapardın ? Var ise uç beş kuruşun, evin barkın onlarıda kaptırır kaybederdin. Kadın halinizle bu nasıl bir acelelik ce acemiliktirki 2 haftada tanidiginız insana güvenipte hemen evlilik kararı alıyorsunuz? Şimdi SUÇ KÎMDE ?Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır