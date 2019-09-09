Nikah için 09.09.19 tarihini seçtiler

09.09.2019 13:05

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.19'u seçen 16 çift, Muratpaşa Belediyesi'nin kıyacağı nikahla bugün dünya evine girecek. Günün oldukça hareketli başladığı belediye nikah salonunda ilk nikahı Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı.



Her çift için unutulmaz olan evlilik tarihlerinin ayrı bir anlam kazanması için 9'inci ayın 9'unu seçen 16 çift, Muratpaşa Belediyesi'nin kıyacağı nikahla bugün dünya evine girecek. Haftaya oldukça yoğun başlayan Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda ilk nikahı Başkan Ümit Uysal kıydı. Salonun ilk misafirleri, 28 yaşındaki Zahide Gençer ve 32 yaşındaki Mustafa Dazlak alkışlar arasında, el ele girdi. Kendileri için ayrılan yere oturan çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken Başkan Uysal da oldukça neşeli anların yaşandığı nikahı kıyarak çifti karı-koca ilan etti. Başkan Uysal, günün anısına çifte çeşitli hediyeler takdim ederken başta Dazlak çifti olmak üzere tüm evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA