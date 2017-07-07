Nikah İçin 07-07 Yoğunluğu

Vanlı çiftler, 07.07.2017 tarihi için belediyelerin nikah müdürlüklerine adeta akın ettiler.



Van'da evlenecek çiftler, nikah tarihlerinin daha da anlamlı olması için seçtikleri 07.07.2017 tarihinde farklı belediyelerin nikah müdürlüklerine başvuruda bulundu. Tuşba Belediyesine gelen Ayşe Aydoğmuş ve Muhammed Ali Altıntaş ile Havva Cancan ve Mehmet Sait Yücedağ çiftleri de nikah masasına oturdular. Nikahları kıyılan çiftler, 07.07.2017 tarihini bilerek seçtiklerini söyleyerek, çok mutlu olduklarını dile getirdiler.



Tuşba Belediyesi Nikah Memuru Ali Bayram ise, 07.07.2017 tarihini seçen çiftlerden dolayı yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyerek, evlenenlere mutluluklar diledi. - VAN