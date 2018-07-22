Nikah Evraklarını Tamamlamaya Ambulansla Gittiler

BURSA'da 2003 yılında boşanan Emine Kurtul (61) ile İsmail Sancak (73) yeniden nikah masasına oturdu. Yaşlı çift, nikah öcesi işlemleri yapmaya, hastalık ve yürüme sorunu nedeniyle ambulansla gitti.

Bursa'da 15 yıl önce boşanan Emine Kurtul ile İsmail Sancak, geçen süre içerisinde birbirlerinden hiç kopmadı. 2'si evli 3 çocukları bulunan çift, yıllar içerisinde başgösteren hastalıklar nedeniyle hep birbirlerine yardımcı oldu. Çitf, yeniden evlenmeye karar verdi.

Emine Kurtul ile İsmail Sancak, merkez Yıldırım ilçesi Barış Manço Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan törende yeniden evlendi. Çiftinin nikahını kıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, mutluluklar diledi. Edebali, "Çiftin evlilik kararı almasının ardından biz de nikahlarını gerçekleştirdik. Hayırlı, uzun ömürleri olsun. İsmail Ağabeyimize ve Emine Ablamıza yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize aile olmanın, beraber ömür geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren yeni evli çiftimize aile hayatlarında üzüntüleri de mutlulukları da beraber paylaşmalarını bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum" dedi.

Emine Sancak ise, eşinin 15 yıl önce bir anlık sinirle kendisinden boşandığını belirterek, "İkisi evli, biri bekar, 3 çocuğumuz var. Eşim ayrı yaşadığımız zamanlarda evli olan çocuklarımızla, ben de bekar oğlumla kalıyordum. Zaman ilerledikçe hastalıklarda baş göstermeye başladı. Eşimde bu süre içerisinde Alzheimer başlangıcı ve yürüme sorunu oluştu. Ben de boşanmış olmamıza rağmen son 4 yıldır eşimin bakımı yaparak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Evlenmek için Yıldırım Belediyesi'ne müracaat ettik. Nikah işlemleri için gerekli olan evrakları toplayabilmemiz için beni ve yürüyemeyen eşimi ambulans ile evden alarak tüm işlemlerimizi kısa bir sürede hallettiler. Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali ve ilgili belediye personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Bursa