Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı (3) AİLE, CEYLAN'I EVLENDİRMEKTEN VAZGEÇTİAdana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen ve nikah dairesine giden ekipler tarafından kurtarılan Ceylan Beyazkaya'nın ailesi, kızlarını evlendirmekten vazgeçti.

AİLE, CEYLAN'I EVLENDİRMEKTEN VAZGEÇTİ

Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen ve nikah dairesine giden ekipler tarafından kurtarılan Ceylan Beyazkaya'nın ailesi, kızlarını evlendirmekten vazgeçti. Beyazkaya, ailesinden şikayetçi olmazken, sığınma evine gitmek de istemedi. Bunun üzerine polis merkezinde yapılan görüşmenin ardından Ceylan Beyazkaya ve ailesi, eve birlikte döndü.

Kaynak: DHA