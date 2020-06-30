Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı (2) EVRAK EKSİĞİ SAYESİNDE KURTULMUŞ?Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen Ceylan Beyazkaya'nın, nişanlısıyla nikah günü almak için geldiği belediye binasından, gerekli evraklar arasında eksik olduğu belirlenen ikametgah belgesini almak için ailesiyle birlikte Nüfus...

EVRAK EKSİĞİ SAYESİNDE KURTULMUŞ

?Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen Ceylan Beyazkaya'nın, nişanlısıyla nikah günü almak için geldiği belediye binasından, gerekli evraklar arasında eksik olduğu belirlenen ikametgah belgesini almak için ailesiyle birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderken, kurtarıldığı öğrenildi.

'SEVDİĞİM ASKERDE'

Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde, annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA