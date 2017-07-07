Nikâh Dairesinde 7 Temmuz Yoğunluğu

İnegöl Belediyesine bağlı nikâh dairesi 7 Temmuz tarihi dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

YAŞAMLARININ EN ANLAMLI "EVET"İ

Bu özel günde çiftlerin mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Belediye olarak rutin belediyecilik faaliyetlerimizi şehrimizin dört bir tarafında sürdürürken, sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini bir bir yerine getirmenin uğraşısı içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere toplumuzun mihenk taşı aile kurumuna ilk adım atacak çiftlerin nikâh akdini gerçekleştirmek yasalar çerçevesinde belediyelerin görevleri arasında. Bizler de gerek nikâh dairemizde, gerekse bizatihi düğün salonlarına iştirak ederek yaşamlarının en anlamlı "evet"i için çiftlerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

MUTLU VE UZUN SOLUKLU EVLİLİKLER OLMALI

Tabi özel günler de nikâh kıyma törenlerinin sayısının artığını belirten Aktaş, "İşte 07.07.2017 tarihine denk gelen bugünde İnegöl Belediyesi olarak 23 çiftimizin nikâhını kıymanın sevincini yaşıyoruz. Bugün, Nikâh dairemiz, en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Günde ortalama on nikâh kıyılan nikâh dairemizde, özel günlerin yanı sıra ardışık ya da aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikâh talebi artıyor. Nikâhta daha çok hafta sonları tercih edilirken, bu durum özel tarihler söz konusu olunca değişiyor. İşte bu özel günlerden biri de 07.07.2017 tarihi. Çiftlerinin hayatlarının en mutlu oldukları bugünün unutulmaz bir gün olması için seçilen nikâh günün çiftlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Son zamanlarda boşanma oranlarının arttığı bir dönemde aile mefhumunun mutlu ve uzun soluklu olması adına evet denilerek atılan bu imzaların yaşam boyu devam etmesi temennisiyle, evliliğe ilk adım atan tüm çiftlerimizin ömür boyu huzur, sağlık ve mutlulukla geçecek bir evlilik hayatı sürmeleri dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.