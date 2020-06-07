Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor
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Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor

Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor Gelin ve Damat "Evliliğimiz korona virüse denk geldi.

07.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:46

Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor

Gelin ve Damat "Evliliğimiz korona virüse denk geldi. Maskeli bir anı oldu bizim için"

DÜZCE - 1 Hazirandan itibaren başlayan normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce evlilik tarihi alan bir çok çift, salgın nedeni ile düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte nikah dairelerinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturmaya başladı. Düzce'de Nikah Salonuna başvuran çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemelere gidildi. Nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler maske ile törene katılıyor, yakınlarından ise sadece anneler salona alınıyor. Nikahlarda davetli kabul edilmezken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

"Evliliğimiz korona virüse denk geldi"

Korona virüs nedeni ile evliliklerini bekleten çift normalleşme sürecinin ardından kendilerine verilen nikah tarihi sonrasında mutluluğa "Evet" dediler. Damat Ufuk Mallı "Evliliğimiz korona virüse denk geldi. Belli kurallar çerçevesinde nikahımızın yapılması için talimat verildi. Annelerimiz sadece nikah salonuna dahil edildi. Misafirlerimiz dışarıda bekliyor. Bizde kuralların dışına çıkmadan nikahımızı yaptık. Sonuçta bu bir sağlık önlemleri. Bütün dünyanın uğraştığı bir salgın. Bu yüzden kurallara uymak zorundayız" dedi.

"Maskeli bir anı bizim için"

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin tedbirlerle birlikte başladığını belirten Gelin Aylin Mallı, "1 Hazirandan itibaren normalleşme süreci tedbirler doğrultusunda başladı. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Korona virüs döneminde bu nikahımız maskeli bir anı oldu sadece. İnşallah ileride bunu sadece bir anı kötü bir anı olarak bırakırız ve her şey iyiye, güzele gider. Düğünü yine kurallar çerçevesinde Ağustos'un sonunda Eylül'ün başında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Nikah salonlarında aşırı bir yoğunluk oldu"

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Nikah Salonu'nda yoğunluğun oluştuğunu, gelen çiftlere Temmuz ve Ağustos aylarında tarih verdiklerini dile getiren Düzce Belediyesi Nikah Memuru Asiye Durnacı "Korona virüsten dolayı belli bir yavaşlama vardı. Ancak biz nikahlarımızı kıymaya devam ediyorduk. Sadece iki şahit ve çiftimizi salona alıyorduk. 1 Hazirandan sonra insanlar düğün salonlarının da serbest olduğunu düşünüyor herhalde insanlar aşırı bir yoğunluk oluştu. Pazartesi gününden itibaren sürekli gelen çiftlerimiz, dosyalarını tamamlıyoruz. Temmuz ayına Ağustos ayına Eylül ayına sürekli randevu veriyoruz. Aynı zamanda da hafta içi randevuları verip nikahları kıymaya devam ediyoruz. Burada her gün saat başlarında düzenli nikah kıyım işlemi gerçekleştiriyoruz. 1 Hazirandan sonra başvurular 2-3 katı arttı" ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediyesi Nikah Salonu'na yeni normalleşme sürecinin ardından verilen randevuların Eylül ayının ortalarına kadar geldiği öğrenilirken, bir çok çiftin evlenmek için ise tarihlerini erteledikleri belirtildi.

Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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