Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor

DÜZCE (İHA) – 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor
07.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:57

DÜZCE (İHA) – 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce evlilik tarihi alan birçok çift, salgın nedeni ile düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte nikah dairelerinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturmaya başladı. Düzce'de nikah salonuna başvuran çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemelere gidildi. Nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler maske ile törene katılıyor, yakınlarından ise sadece anneler salona alınıyor. Nikahlarda davetli kabul edilmezken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

"Evliliğimiz korona virüse denk geldi"

Korona virüs nedeni ile evliliklerini bekleten çift normalleşme sürecinin ardından kendilerine verilen nikah tarihi sonrasında mutluluğa "Evet" dediler. Damat Ufuk Mallı "Evliliğimiz korona virüse denk geldi. Belli kurallar çerçevesinde nikahımızın yapılması için talimat verildi. Annelerimiz sadece nikah salonuna dahil edildi. Misafirlerimiz dışarıda bekliyor. Bizde kuralların dışına çıkmadan nikahımızı yaptık. Sonuçta bu bir sağlık önlemleri. Bütün dünyanın uğraştığı bir salgın. Bu yüzden kurallara uymak zorundayız" dedi.

"Maskeli bir anı bizim için"

1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin tedbirlerle birlikte başladığını belirten gelin Aylin Mallı, "1 Hazirandan itibaren normalleşme süreci tedbirler doğrultusunda başladı. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Korona virüs döneminde bu nikahımız maskeli bir anı oldu sadece. İnşallah ileride bunu sadece bir anı kötü bir anı olarak bırakırız ve her şey iyiye, güzele gider. Düğünü yine kurallar çerçevesinde Ağustos'un sonunda Eylül'ün başında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Nikah salonlarında aşırı bir yoğunluk oldu"

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Nikah Salonu'nda yoğunluğun oluştuğunu, gelen çiftlere Temmuz ve Ağustos aylarında tarih verdiklerini dile getiren Düzce Belediyesi Nikah Memuru Asiye Durnacı, "Korona virüsten dolayı belli bir yavaşlama vardı. Ancak biz nikahlarımızı kıymaya devam ediyorduk. Sadece iki şahit ve çiftimizi salona alıyorduk. 1 Haziran'dan sonra insanlar düğün salonlarının da serbest olduğunu düşünüyor herhalde insanlar aşırı bir yoğunluk oluştu. Pazartesi gününden itibaren sürekli gelen çiftlerimiz, dosyalarını tamamlıyoruz. Temmuz ayına Ağustos ayına Eylül ayına sürekli randevu veriyoruz. Aynı zamanda da hafta içi randevuları verip nikahları kıymaya devam ediyoruz. Burada her gün saat başlarında düzenli nikah kıyım işlemi gerçekleştiriyoruz. 1 Haziran'dan sonra başvurular 2-3 katı arttı" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi Nikah Salonu'na yeni normalleşme sürecinin ardından verilen randevuların Eylül ayının ortalarına kadar geldiği öğrenilirken, bir çok çiftin evlenmek için ise tarihlerini erteledikleri belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Murat Boz Fatma Girik Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:57:42. #1.14#
title