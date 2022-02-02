Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu - Haberler
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Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi'nde çiftler, özel bir tarih olan 02.02.2022'de hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi'nde çiftler, özel bir tarih olan 02.02.2022'de hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi Nikah Dairesi, hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Özel bir tarih olan 02.02.2022'de dünya evine girmek isteyen 9 çift, Tepebaşı Belediyesi'nde nikah masasına oturdu. Ömür boyu sürecek mutluluğa 'Evet' demek üzere bu tarihi tercih eden çiftlerden İrem ve Sefa Öztürk, "Özel bir gün olduğunu düşündük. ya 02.02.2022 ya da 22.02.2022'yi düşündük. Bu tarihte boşluk bulduk. İlerleyen zamanlarda unutmamamız için iyi bir tarih. Bizim için unutulmaz bir tarih olacak" dedi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çiçeği burnunda çiftlere, ömür boyu mutluluklar diledi. - ESKİŞEHİR

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 02.02.2022 yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tepebaşı, Evlilik, Yerel, Haber

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