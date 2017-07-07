Nikah'da "07.07.2017" Yoğunluğu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde nikah tarihini "07.07.2017" olarak seçen gençler anlamlı bir heyecan yaşadılar.



Fatsa Belediyesinde normal zamanda 5'i geçmeyen nikah sayısı 07.07.2017 tarihi nedeniyle büyük artış göstererek 15'i buldu. Çiftler asıl önemli olanın mutluluklarının olduğunu belirterek, "Bugünü özel bir tarih olması nedeniyle seçtik. Bu tarihi hiçbir zaman unutma şansımız yok" dediler. - ORDU