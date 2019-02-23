Nijeryalılar Yeni Devlet Başkanı İçin Oy Kullandı

- Başkent Abuja'daki bir seçim bölgesinde kurulan oy sandıkları

Seçim için oy kullanacak olan vatandaşların sırada beklemesi

Seçim bölgesindeki uluslararası gözlemciler

Oy kullanma işlemi öncesi seçmenlerin isimlerinin listeden kontrol edilmesi ve parmak izi alınması

Oy kullanan vatandaşların oy pusulalarını sandıklara atması

Nijeryalı seçmen Oluwatoyin Eke ile röportaj

Başkent Abuja'da oy kullanan Sani Umar ile röportaj Nijerya'da ertelenen seçimler sonrası halk, devlet başkanı, senato ve meclis seçimleri için ülkenin 36 eyaleti ve başkent Abuja'da açılan sandıklarda oy kullandı.

Nijeryalı seçmen Oluwatoyin Eke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya oylarımızı kullanmak için geldik. Seçimi kazanan adayın ülkedeki güvenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi sorunlarını çözmesini istiyoruz." dedi.

84 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 73 milyonu seçmen kartı alarak oy kullandı.

Başkent Abuja'da oy kullanan Sani Umar, ülkenin bazı bölgelerindeki oy kullanma işlemlerinde gerginlikler ve saldırılar yaşandığına dikkati çekerek barışçıl bir gelecek istediklerini vurguladı.

Nijerya'daki seçimlerde uluslararası gözlemciler de barışçıl ve adil bir seçim için seçim bölgelerinde görev aldı.

Kaynak: AA