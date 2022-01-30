Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

NİJERYA'dan futbolcu olma hayaliyle geldiği Türkiye'de sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı bulan futbol aşığı Tobby Peter Phariogun, yabancı kuralı ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra Can ismini alan Tobby, "Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım" diye konuştu.

Nijeryalı Tobby Peter Phariogun, 2008 yılında o dönem Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 17 yaşında olması sebebiyle oturma izni alamayan Tobby, yaşını doldurmasıyla birlikte 2010 yılında resmi olarak Muğla Milasspor'da futbolculuk kariyerine başladı. Tobby, Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu.

Nurlupınarspor Genel Kaptanı Erdal Şık da, "Biz Tobby'i ligin ilk yarısında da takip ediyorduk. Sanayispor'dan devre arasında aldık. Takımımıza renk katacağını düşündük. Kalitesini biliyoruz. Şampiyonluğa giden yolda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onunla beraber inşallah şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.