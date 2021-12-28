NİJERYALI SEYAHAT ACENTECİLERİ BODRUM'U GEZDİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - NİJERYA'NIN GÖZÜ BODRUM'DA

Nijerya'dan Türkiye'ye gelen seyahat acentesi sahipleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Nijerya'da faaliyet gösteren, ülkenin önemli seyahat acente yetkilileri Cecile Cameroonian, Adebayo Olorunshola AJayı ve Ikechı Stanley Uko; Kartaca Turizm Firmasının misafiri olarak Bodrum'a geldi. Nijerya'dan Türkiye'ye paket turlar düzenlemek isteyen acente yetkilileri, İstanbul ziyaretlerinin ardından Bodrum'a geldiler.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler alan Nijeryalı heyet, ilk kez geldikleri Bodrum'u çok beğendiklerini, düzenlemek istedikleri turların özellikle kış aylarında olacağını, doğa ve kültürel aktivitelerle birlikte kendileri için eğlencenin de önemli olduğunu belirterek, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Happy Love Year' yılbaşı partilerinin kış turizmi adına çok önemli bir faaliyet olduğunu sözlerine eklediler.

BODRUM, DÖRT MEVSİM FARKLI GÜZEL

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Boder Genel Sekreteri Yiğit Girgin, Kartaca Turizm yetkilileri Özge Günay Çetinkaya, Gizem Olgun, Emre Dinçer ve Furkan Sağan'ın da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Aras, Bodrum'un dört mevsim farklı güzellikleri sunan bir turizm kenti olduğunu belirterek; ilçenin tarihi, kültürü ve eğlence hayatı hakkında Nijerya heyetini bilgilendirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Happy Love Year' partisi hakkında da konuklarını bilgilendiren Başkan Aras, Bodrum Belediyesi olarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

ORTA VE UZUN VADEDE KAZANCIMIZ OLUMLU OLACAKTIR

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Alternatif pazarlarda yapılan tüm girişimler çok kıymetli. Bodrum'un belli bir kesimi potansiyeline alan bir durumu var algısını değiştirmek için hem oteller hem de bu bölgede iş yapan acenteler, bu çeşitliliğe önem verip yatırım yapıyorlar. Bu sayede orta ve uzun vadede kazancımız olumlu olacaktır. " dedi.

ALTERNATİF PAZARLARDAN MİSAFİRLER GETİRİYORUZ

Kartaca Turizm yetkilisi Özge Günay Çetinkaya ise Bodrum'a birçok alternatif pazardan misafir getirdiklerini belirterek, "Uzun yıllardır Bodrum'da merkezimizi ikame ettiriyoruz ve Bodrum'un turizm gücüne inanıyoruz. Yeni pazarlardan da iş birlikteliği kurduğumuz partnerlerimizi de buraya getirerek, Akdeniz çanağındaki bu turizm cennetini daha fazla tanıtma ve ekonomisine katkıda bulunma fırsatı yakalıyoruz. " dedi.

Nijeryalı seyahat acentesi yetkilileri; ziyaretleri sonrası Bodrum'un tarihi yerlerini ve kültürel müzelerini gezip, akşam saatlerinde ise, 'Happy Love Year' partisi kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak eğlence mekanlarını gezdiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet