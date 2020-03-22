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NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ

TÜRKİYE'de 6 yıldan bu yana Avcılar'da yaşamını sürdüren Nijeryalı müzisyen Samuel Adewale Oyelere, koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkmayan 361 komşusuna balkondan DJ'lik yaparak 15 dakikalık mini konser verdi.

22.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:46
NİJERYALI MÜZİSYENDEN KORONAVİRÜSE KARŞI BALKONDAN MİNİ MORAL KONSERİ

TÜRKİYE'de 6 yıldan bu yana Avcılar'da yaşamını sürdüren Nijeryalı müzisyen Samuel Adewale Oyelere, koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkmayan 361 komşusuna balkondan DJ'lik yaparak 15 dakikalık mini konser verdi.

Türkiye'ye geldikten sonra tanıştığı Sibel Oyelere ile tanışarak evlenen 2 çocuk babası, aynı zamanda kuaför Samuel Adewale Oyelere, dünyayı saran Koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler kapsamında komşularının da evlerinden çıkmadığını göz önüne alarak onlara mini konser vermek istedi. Yatsı ezanının okunmasından sonra ikinci kattaki evinin balkonunda kurduğu sistem ile Türkiye'de oldukça sevilen yerli ve yabancı şarkıları DJ'lik yaparak hoparlörler aracılığı ile çalan Oyelere'ye site bahçesindeki havuzda yakılan meşaleler ve evlerinin balkonlarından ışıklarını açıp- kapatan komşuları da eşlik etti.  Sibel Oyelere, eşinin komşularının son günlerde oldukça mutsuz göründüğünü, bu nedenle onlara moral vermek istediğini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki 361 daireli sitenin yöneticilerinden Yılmaz Kurtuluş Güven,

Oyelere çiftinden kendilerine getirilen balkondan mini konser önerisi ile ilgili, "Bize böyle bir öneriyi getirip, izin istediler. Komşularımıza sorduk. Hepsi çok beğendi. Gerçekten güzel oldu. Böyle zor günlerde hepimize küçük de olsa bir moral oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------Samuel Adewale Oyelere, mini konseri sırasında DJ'lik yaparken-Sibel Oyelere konuşurken-Samuel Adewale Oyelere,-Işıklarını yakıp söndürerek müziğe eşlik edenler-Bahçedeki havai fişek gösterisi

 


Kaynak: DHA

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