Nijeryalı Müslümanlar Kadir Gecesi'nde Filistinlilere dua etti
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Nijeryalı Müslümanlar Kadir Gecesi'nde Filistinlilere dua etti

Nijeryalı Müslümanlar Kadir Gecesi'nde Filistinlilere dua etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dua ve namazlarla idrak ederek Filistinlilere dua etti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dua ve namazlarla idrak ederek Filistinlilere dua etti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Annoor Camisi'nde, Kadir Gecesi nedeniyle teheccüd namazı kılmak için bir araya gelen yaklaşık 8 bin Müslüman, Filistin'deki mazlumların İsrail zulmünden kurtulması için ellerini semaya açtı.

Caminin imamlarından Abdallah Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin önemini anlatarak, duaların en çok bu gece kabul olduğunu belirtti.

Filistin'de yaşananlardan üzüntü duyduklarını kaydeden Ahmad, "Bizim, mazlum kardeşlerimize duadan başka vereceğimiz bir şey yok. Bu yüzden onlara dua ediyoruz, İnşallah İsrail zulmünden kurtulacaklar." dedi.

Ahmad, Kadir Gecesi'nde Nijerya ve Filistin başta olmak üzere tüm Müslüman alemine dua edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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