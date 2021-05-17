Nijeryalı Müslümanlar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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Nijeryalı Müslümanlar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Nijeryalı Müslümanlar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURİC), İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını, "insanlığa karşı suç" ve "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURİC), İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını, "insanlığa karşı suç" ve "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

MURİC Başkanı İshak Akintola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirdi.

Akintola, Filistinlere yönelik saldırıları kınayarak "Tek bir savaş uçağına sahip olmayan bir halk, silahlanmış apartheid devleti tarafından taciz ediliyor, öldürülüyor ve insanlıktan çıkarılıyor. Bunu da dünya umursamazca izliyor." dedi.

İsrail'in saldırılarını "devlet terörizmi" olarak nitelendiren Akintola, tarihin, silah üstünlüğü olan İsrail'i affetmeyeceğini kaydetti.

Akintola, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin ile ilişkilerinde hiçbir zaman adil olmadığının altını çizerek "Amerika ve diğer Batılı güçler her zaman BM kararlarını veto etmek için oradalar, bu yüzden BM, İsrail'in saldırılarını durduramadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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