Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı
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Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Başkent Abuja'daki Fuada Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, mübarek ayın ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamlarından Mallam Sani Haruna'nın kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak, ülkede ve dünyada devam eden sorunların çözülmesi için dua etti.

Haruna, AA muhabirine, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunduğunu dile getirdi.

Geçen sene ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde toplu ibadetin yapılamadığını anımsatan Haruna, "Hükümetin, bu sene toplu ibadet yapmamıza izin vermesinden dolayı çok mutlu olduk." dedi.

Mallam Sani Haruna, ay boyunca tefsir ve mukabele gibi geleneklerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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