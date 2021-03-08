Nijeryalı Müslümanlar, başörtüsüne tüm okullarda izin verilmesini memnuniyetle karşıladı
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Nijeryalı Müslümanlar, başörtüsüne tüm okullarda izin verilmesini memnuniyetle karşıladı

08.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35
Nijeryalı Müslümanlar, başörtüsüne tüm okullarda izin verilmesini memnuniyetle karşıladı

Nijerya'da Müslümanlar, son aylarda ülkenin Kwara eyaletindeki okullarla gündeme gelen Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına ilişkin serbestlik kararını memnuniyetle karşıladı.

Nijerya'da Müslümanlar, son aylarda ülkenin Kwara eyaletindeki okullarla gündeme gelen Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına ilişkin serbestlik kararını memnuniyetle karşıladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kwara eyaletindeki Müslüman Paydaşlar Başkanı Hamzat Abdul-Raheem, yaptığı açıklamada, hükümetin okullarda kız öğrencilere başörtüsü takma serbestliği kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Abdul-Raheem, eyalette barışın sağlanması için hükümetin tüm okullarda kız öğrencilerin başörtüsü kullanımına ilişkin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

"Cherubim ve Seraphim" Kilisesi başörtüsü kararına karşı çıktı

Kwara eyaletinde faaliyet gösteren "Cherubim ve Seraphim" Kilisesi Genel Sekreteri Samson Ibidoja, kiliseye bağlı okulunda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Kilisenin hükümetin başörtü ile ilgili aldığı karara karşı olduğunu ifade eden Ibidoja, "Okul kiliseye ait olduğuna göre, yönetiminin atanmasından ve kıyafet yönetmeliği ile bere kullanımına kadar karar vermekten kurum sorumlu olacak." dedi.

Hükümet, eyalette uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü konusuna son vermek için 26 Şubat'ta, tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına serbestlik getirmişti.

Kwara eyaletinde 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine 10 okulda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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