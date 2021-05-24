Nijeryalı Müslüman örgütlerden Filistin'e destek
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Nijeryalı Müslüman örgütlerden Filistin'e destek

Nijeryalı Müslüman örgütlerden Filistin'e destek
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da faaliyet gösteren Müslüman örgütler, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Filistin'e destek verdi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Müslüman örgütler, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Filistin'e destek verdi.

Müslüman örgüt temsilcileri, Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail'in yasa dışı işgali ve Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği Nijerya Temsilcisi Dr. Khadijah Olaniyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının insanlık dışı bir eylem olduğunu belirtti.

BM'nin Filistin'de yaşanan olayları kınamasının yeterli olmadığını kaydeden Olaniyan,Filistin'deki sivillerin ve özellikle çocukların İsrail'in saldırılarından koruması gerektiğini vurguladı.

Olaniyan, Filistinlilerin yalnız olmadıklarını, her zaman Müslümanların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURİC) Başkanı İshak Akintola ise İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınayarak, "İsrail saldırganlığını durdurana kadar ABD hükümetini sorumlu tutmaya devam edeceğiz, çünkü Filistin-İsrail krizinin yanıtlarının Amerika'da olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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