Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor
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Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor

08.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:38

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşayan iş kadını İntissar Bashir-Kurfi, ülkesindeki plastik atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararla mücadele etmek amacıyla bir geri dönüşüm sistemi kurdu.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşayan iş kadını İntissar Bashir-Kurfi, ülkesindeki plastik atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararla mücadele etmek amacıyla bir geri dönüşüm sistemi kurdu.

Plastik atıkları azaltmayı ve bunlarla ilgili Nijeryalılar arasında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bashir-Kurfi, çevresindeki plastik atıklardan parke taşı üretti.

Başkent Abuja'da ikamet eden ve İfrique Eco Solution şirketinin sahibi 30 yaşındaki iş kadını Bashir-Kurfi, çocukluk hayali olan ve üniversiteden mezun olduktan sonra başladığı işiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bashir-Kurfi, çocukluğundan beri ülkesinde çevreye zarar veren en büyük sorunlardan birinin atıklar olduğuna dikkati çekerek bu soruna çözüm bulmak için hep hayal kurduğunu dile getirdi.

Nijerya'da çöp toplama sisteminin olmadığına işaret eden Bashir-Kurfi, "Çevrenin temiz olmaması nedeniyle yağmur mevsiminde insanlar kolera gibi salgın hastalıklardan ölüyor. Bu nedenle bir Nijeryalı olarak buna son vermek istedim." dedi.

Zaria eyaletindeki Ahmadu Bello Üniversitesinde Mimarlık bölümünden mezun olan Bashir-Kurfi, plastik atıkları dönüştürmek için ilk önce çöp toplama şirketi kurmak istediğini anlattı.

Poşetleri topladı, parke taşı üretti

200 milyonu aşan nüfusuyla Nijerya'da, yılda 32 milyon tondan fazla katı atık üretiliyor ve bunun sadece yüzde 20 ila 30'u toplanabiliyor.

Çöp toplama şirketinin maliyeti yüksek olduğu için başka yollar denediğini söyleyen Bashir-Kurfi, internette plastik atıkların parke taşına dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları gördüğünü belirtti.

Bashir-Kurfi, "Bu işlem daha önce Nijerya'da hiç yapılmadı. Plastik atıkları parke taşına dönüştürebilmek için ilk olarak bir hafta boyunca atılan poşetleri topladım. Topladığım poşetleri erittikten sonra kumla karıştırdım ve iç içe geçmeli parke taşı üretmeyi başardım." dedi.

Kadınlara istihdam sağladı

İlk deneyimi başarılı olan Bashir-Kurfi, işini genişlettiğini ve şirket kurmaya karar verdiğini kaydetti.

Bashir-Kurfi, çevreyi korumak dışında bu işle kadınlara ve gençlere de istihdam sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Bir parke taşının yapılabilmesi için yaklaşık 500 poşete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bashir-Kurfi, daha fazla taşın yapılabilmesi için milyonlarca poşet gerektiğine dikkati çekti.

Nijerya'nın özellikle kuzey bölgelerinde dul kadınların sıkıntılı bir hayat yaşadıklarını söyleyen Bashir-Kurfi, "Dul kadınların hayatın bir ucundan tutunabilmeleri için onlara istihdam sağladım. Poşet topluyorlar ve ben de kilosuna göre ücretlerini ödüyorum." diye konuştu.

Bashir-Kurfi, plastik atıklarla üretilen taşların diğer taşlardan farklı olduğunun altını çizerek "Ürettiğimiz taşlar, bozulmadan 60 yıla kadar dayanabiliyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'da kadınlar hafife alınıyor

Nijerya'da genel olarak "kadınların hafife alındığını" ifade eden Bashir-Kurfi, "Bu işi yaptığıma bazı insanlar inanmıyor. Bu işin erkek işi olduğunu söylüyor ve bırakmamı tavsiye ediyorlar." dedi.

Bashir-Kurfi, plastik atık toplama işini kadınların yapabileceğini ispatlamak için bugüne kadar çok sayıda kadına eğitim verdiğini belirterek Nijerya'nın 36 eyaletinde kadınların bu işi yapmaları için çabalayacağını sözlerine ekledi.

Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor
Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor
Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor
Nijeryalı kadın girişimci, plastik atıkları parke taşına dönüştürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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