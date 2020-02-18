NİJERYALI DJ CİNAYETİNDE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:01

Şişli 'deki evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Orwuman cinayetinde Brezilya uyruklu bir şüpheli gözaltına alınırken, ikinci şüpheli Sandro M. ise aranıyor.

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 sokakta 8 Şubatta meydana gelen olayda bir süredir haber alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwuman'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwuman'un elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwuman'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Yapılan incelemede cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Emmanuel İfeanyi Orwuman'in evine son olarak internet üzerinden alışveriş yaptığı iki kişinin giriş yaptığını tespit etti. Bu kişilerden Brezilya uyruklu Janathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta yakalandı. Diğer şüpheli Sandro M.'nin ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Poliste verdiği ifadesinde şüphelinin cinayet işlediği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "internetten televizyon satışı için anlaşmıştık. Oraya gidip televizyonu aldık. Daha sonra dışarı çıktık. Biz çıktığımızda o canlıydı" dediği öğrenildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ BREZİLYALI İKİNCİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ikinci şüphelisi Sandro M.'yi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasını olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA