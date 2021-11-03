Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi - Haberler
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Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

TURİSTİK gezi için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Nijeryalı Nick (30) ve Valentine Eze (26) çifti, burada nikah kıyarak evlendi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - TURİSTİK gezi için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Nijeryalı Nick (30) ve Valentine Eze (26) çifti, burada nikah kıyarak evlendi. Damat, 'evet' cevabını sandalye üzerine çıkarak verdi.

Nijerya'dan İnegöl'e turistik gezi için gelen Nijeryalı Nick ve Valentine Eze çifti, burada evlenmeye karar verdi. İnegöl Nikah Dairesi'ne başvuran çift, saat 13.00'te düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Damat, 'evet' cevabını daha iyi duyulması için sandalyenin üzerine çıkarak verdi.


Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

Nijeryalı damat, nikahta sandalye üzerine çıkarak 'evet' dedi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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