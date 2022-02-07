Nijeryalı Bakan, ülke anayasasının Müslüman kadınlara başörtüsü izni verdiğini belirtti

Nijerya Eğitim Bakanı Adamu Adamu, ülke anayasasında Müslüman kadınların başörtüsü takmalarına izin verildiğini, başörtüsü tartışmalarının gereksiz çatışmalara yol açmasının talihsizlik olduğunu bildirdi.

Bakan Adamu, ülkenin bazı bölgelerinde devam eden başörtüsü tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, başka insanlara herhangi bir zarar veya rahatsızlık vermediği sürece tüm vatandaşların dinlerini yaşamalarına izin verildiğini belirtti.

Adamu, Nijerya anayasasının, Müslüman kadınlara inançları doğrultusunda başörtüsü takmalarına izin verdiğini ifade etti.

Ülkede başörtüsü takma konusundaki tartışmanın okul seviyesine inmesinin ve gereksiz çatışmalara yol açmasının talihsizlik olduğunu dile getiren Adamu, ülkenin şiddete başvurmak yerine, dini farklılıklar konusunda diyalog kurarak kazanabileceği çok şey olduğunun altını çizdi.

Adamu, "Çocuklarımız, inançları ne olursa olsun Nijerya vatandaşı olarak kalacak. Dinler arasında hiçbir sınırın olmadığı okul dışındaki dünyada yaşayacak ve etkileşimde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

Bakan Adamu, Nijeryalıların tamamının barış, uyum ve hoşgörü içinde yaşayabilmeleri için tüm dini liderleri ve topluluk liderlerini etki alanlarını gerilimi azaltmak için kullanmaya çağırdı.

Kwara eyaletinde öğrencilere başörtüsü serbestisi getiren karara rağmen, 3 Ocak'ta bir okulda Müslüman kız öğrencilerin sınıfa girmesine izin verilmemesi protestolara neden olmuş, çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.