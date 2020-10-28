Nijeryalı alimlerden "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot" çağrısına destek
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Nijeryalı alimlerden "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot" çağrısına destek

28.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:27
Nijeryalı alimlerden

Nijeryalı alimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına destek geldi.

Nijeryalı alimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına destek geldi.

Kano eyaleti Ehli Sünnet Vel Cemaat alimlerinden Üstad Ali Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hz. Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan açıklamalarının kabul edilmez olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in ümmetinin Fransa'ya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Yunus, "Merhamet Peygamberi Muhammed (SAV), benim ve İslam dünyasının onurudur ve hiç kimse ona hakaret edilmesine asla izin vermez." ifadesini kullandı.

Yunus, bu olayın üzerine Fransız mallarının boykot edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap vereceklerini kaydetti.

Fuad İslam Enstitüsü alimlerinden Nasrudin Adamu da Müslümanların hiçbir peygamberi ayırmadan saygı gösterip sevdiğinin altını çizerek, Hz. Muhammed'e saygısızlık yapanlara karşı susmayacaklarını belirtti.

Adamu, Macron'un Müslümanlara yaptığı saygısızlığa karşı en güzel cevabın Fransız mallarının boykot edilmesi olduğunu söyledi.

Alim Zeynel Abidin ise Macron'un açıklamasını kınayarak, "Müslümanlar olarak, Peygamberimize kimsenin saygısızlık edemeyeceğini göstermek için bir araya gelmemiz gerekiyor." dedi.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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