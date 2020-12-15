Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor
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Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu

Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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