Nijeryalı Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Kaygılanıyor
15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina bölgesinde bir fen lisesinde eğitim gören ve Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan erkek çocuklarının aileleri, hükümet yetkililerine seslenerek çocuklarının kurtarılması çağrısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com