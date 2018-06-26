Nijerya'yı 2-1 Yenen Arjantin Grubu 2. Sırada Tamamladı ve Fransa'nın Rakibi Oldu
Dünya Kupası D Grubunda Arjantin, Nijerya'yı 86. dakikada Rojo'nun attığı golle 2-1 yendi ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak Fransa'nın rakibi oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Nijerya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Hakemimiz Cüneyt Çakır maçta düdük çaldı.
Karşılaşmada ilk gol Lionel Messi'den geldi. Arjantin 14. dakikada öne geçti. 34. dakikada Messi'nin serbest vuruşunda top direkten döndü. İlk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
ROJO, 86. DAKİKADA ARJANTİN'İ HAYATA DÖNDÜRDÜ
51. dakikada Cüneyt Çakır'ın VAR yardımıyla verdiği penaltıda Moses, skoru eşitledi. 86. dakikada Arjantin'de Rojo sahneye çıkarak skoru tekrar Arjantin lehine çevirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, son 16 turuna çıkmayı başardı.
Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan 9, Arjantin 4, Nijerya 3, İzlanda ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.
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Arjantin brezilya yarı finali nefiss olur...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kardeş Nijerya’nın yenilmesine çok üzüldüm:(((((((:((((((:Cevap Yaz 4 Yayından KaldırBÜŞRA: Bende çok üzüldüm hocam.Yayından Kaldır
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Arjantinden birşey olmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MESII YI SEVIYORUM,,,,ama nijeryayida tebrik ederim cok guclo idiler ... nijeryalilar fiziksel olarak cik iyiydiler ...keske onlarda ellenmeseydi,,,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır