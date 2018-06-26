Nijerya'yı 2-1 Yenen Arjantin Grubu 2. Sırada Tamamladı ve Fransa'nın Rakibi Oldu

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Nijerya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Hakemimiz Cüneyt Çakır maçta düdük çaldı.

Karşılaşmada ilk gol Lionel Messi'den geldi. Arjantin 14. dakikada öne geçti. 34. dakikada Messi'nin serbest vuruşunda top direkten döndü. İlk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ROJO, 86. DAKİKADA ARJANTİN'İ HAYATA DÖNDÜRDÜ

51. dakikada Cüneyt Çakır'ın VAR yardımıyla verdiği penaltıda Moses, skoru eşitledi. 86. dakikada Arjantin'de Rojo sahneye çıkarak skoru tekrar Arjantin lehine çevirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, son 16 turuna çıkmayı başardı.

Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan 9, Arjantin 4, Nijerya 3, İzlanda ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.