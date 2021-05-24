Nijerya'ya, "su temin projeleri" için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi
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Nijerya'ya, "su temin projeleri" için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi

Nijerya'ya, 'su temin projeleri' için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Petrol zengini Nijerya'nın, ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Petrol zengini Nijerya'nın, ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Nijerya Su Kaynaklar Bakanı Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki su sıkıntısını azaltmaya yönelik yatırımlar yapmayı planladığını belirtti.

Ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alınacağını kaydeden Adamu, kredi için görüşmelerin başladığını söyledi.

Adamu, krediyle ilk olarak 6 şehirdeki su temin projelerinin başlatılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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