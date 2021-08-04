Nijerya'ya Küresel Eğitim Ortaklığından 125 milyon dolar eğitim desteği

Nijerya'nın eğitim sektörünün geliştirilmesi için Küresel Eğitim Ortaklığından (GPE) 125 milyon dolar eğitim desteği verileceği bildirildi.

Nijerya'nın eğitim sektörünün geliştirilmesi için Küresel Eğitim Ortaklığından (GPE) 125 milyon dolar eğitim desteği verileceği bildirildi.

Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Emeka Nwajiuba, katıldığı televizyon programında, GPE Küresel Eğitim Zirvesi'nde ülkenin eğitim sektörünü geliştirilmesi için 125 milyon dolar eğitim desteği sağlandığını belirtti.

Nwajiuba, bu fonun ilk olarak eğitim sorunu yaşanan eyaletlerde kullanılacağını ifade ederek, "Yakın zamanda Nijerya 125 milyon dolar alacak. Bu miktar eğitim sektöründe Nijerya'nın aldığı en yüksek destektir." dedi.

Ülkede 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Ülkede okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum olanların sayısı halen yüksek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu