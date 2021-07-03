Nijerya ve Pakistan'dan aşırılıkçılığa karşı askeri iş birliği
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Nijerya ve Pakistan'dan aşırılıkçılığa karşı askeri iş birliği

Nijerya ve Pakistan'dan aşırılıkçılığa karşı askeri iş birliği
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya ve Pakistan, iki ülkede devam eden aşırılıkçılığa karşı askeri iş birliği yapılacağını bildirdi.

Nijerya ve Pakistan, iki ülkede devam eden aşırılıkçılığa karşı askeri iş birliği yapılacağını bildirdi.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ve beraberindeki heyet, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Magashi'nin Sözcüsü Muhammed Abdulkadir, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Magashi ve Raza'nın iki ülkede şiddet içeren aşırılıkçılığa karşı iş birliğinin genişletilmesi için bir araya geldiğini belirtti.

Abdulkadir, görüşmede ayrıca ortak deneyim ve istihbarat iş birliğinin paylaşılması gereğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Magashi'nin iki ülke ilişkilerini "dostça" olarak nitelendirdiğini aktaran Abdulkadir, Nijerya'nın Pakistan silahlı kuvvetleriyle sürekli askeri iş birliği yapacağına söz verdiğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza, görüşmenin ardından Nijeryalı mevkidaşı Lucky İrabor ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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