Nijerya ve Burkina Faso, insan ticaretiyle mücadele için mutabakat zaptı imzaladı

Nijerya ve Burkina Faso hükümetleri, insan ticaretini önlemek konusunda mutabakata vardı.

Nijerya İnsan Ticaretini Yasaklama Ajansı Sözcüsü Adekoye Vincent, yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da artan insan ticaretiyle mücadele kapsamında ülkesi ile Burkina Faso arasında mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Vincent, iki ülke arasında insan ticaretini önlemek için varılan söz konusu anlaşmayla, insan kaçakçıları üzerindeki baskıyı artırmanın hedeflendiğini aktardı.

Anlaşmanın insan tacirlerinin faaliyetlerine karşı büyük bir saldırı olduğunu kaydeden Vincent, yakında Nijerya ile Nijer arasında da benzer bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini söyledi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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