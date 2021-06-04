Nijerya, Twitter'in Devlet Başkanı Buhari'nin hesabını askıya almasına tepki gösterdi

Nijerya hükümeti, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabında, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya alınmasına tepki gösterdi.

Nijerya hükümeti, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabında, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya alınmasına tepki gösterdi.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, Twitter'i Nijerya'yı etkileyen sorunları ele alırken çifte standart yapmakla suçlayarak Twitter'in ulusal meseleler hakkındaki görüşlerini Buhari'ye dikte etmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Lai, hükümetin, Twitter'ın Buhari'nin ulusal meselelerle ilgili yaptığı paylaşımdan neden rahatsız olduğunu ve ülkede terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) lideri Nnamdi Kanu'nun yaptığı kışkırtıcı gönderileri neden görmezden geldiğini merak ettiğini söyledi.

Twitter'ın Nijerya'daki faaliyetlerinin şüpheli olduğunu iddia eden Lai, "Twitter, Nnamdi Kanu'nun yaptığı şiddet içerikli paylaşımları sildi mi? (Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi) ENDSARS protestoları sırasında aynı Twitter, ENDSARS protestocuları için para toplamaya çalışan tweetleri destekledi." dedi.

Lai, Twitter'in, Buhari'nin ülkenin güneydoğu bölgesinde terör örgütü ilan edilen IPOB'a karşı görüşlerini açıklamasını engellememesi gerektiğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik 1 Haziran'da, 1967-70 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter, Buhari'nin yaptığı bu paylaşımı silerek hesabını askıya almıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu