Nijerya, Twitter'in Devlet Başkanı Buhari'nin hesabını askıya almasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya, Twitter'in Devlet Başkanı Buhari'nin hesabını askıya almasına tepki gösterdi

Nijerya, Twitter'in Devlet Başkanı Buhari'nin hesabını askıya almasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya hükümeti, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabında, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya alınmasına tepki gösterdi.

Nijerya hükümeti, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabında, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya alınmasına tepki gösterdi.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, Twitter'i Nijerya'yı etkileyen sorunları ele alırken çifte standart yapmakla suçlayarak Twitter'in ulusal meseleler hakkındaki görüşlerini Buhari'ye dikte etmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Lai, hükümetin, Twitter'ın Buhari'nin ulusal meselelerle ilgili yaptığı paylaşımdan neden rahatsız olduğunu ve ülkede terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) lideri Nnamdi Kanu'nun yaptığı kışkırtıcı gönderileri neden görmezden geldiğini merak ettiğini söyledi.

Twitter'ın Nijerya'daki faaliyetlerinin şüpheli olduğunu iddia eden Lai, "Twitter, Nnamdi Kanu'nun yaptığı şiddet içerikli paylaşımları sildi mi? (Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi) ENDSARS protestoları sırasında aynı Twitter, ENDSARS protestocuları için para toplamaya çalışan tweetleri destekledi." dedi.

Lai, Twitter'in, Buhari'nin ülkenin güneydoğu bölgesinde terör örgütü ilan edilen IPOB'a karşı görüşlerini açıklamasını engellememesi gerektiğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik 1 Haziran'da, 1967-70 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter, Buhari'nin yaptığı bu paylaşımı silerek hesabını askıya almıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Kastamonu Emniyeti'nin 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı ilgi gördü
Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ziya Selçuk Nikos Dendias İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hadise Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Roland Garros Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya, Twitter'in Devlet Başkanı Buhari'nin hesabını askıya almasına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:28:06. #1.15#

title