Nijerya Terör Nedeniyle Can Kaybı Sıralamasında Üçüncü

Boko Haram terör örgütü ve Fulanilerin saldırıları nedeniyle Nijerya, terör nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Londra Merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsünün 2018 Küresel Terör Endeksi raporuna göre, Nijerya; Irak ve Afganistan'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Raporda, "Nijerya'da 2017 yılında terör saldırıları nedeniyle bin 532 kişi hayatını kaybetti, 852 kişi yaralandı. Bu verilerle ülke Irak ve Afganistan'dan sonra terörizm nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke oldu." ifadelerine yer verildi.

Boko Haram terör örgütünün Sahra altı Afrika'da en tehlikeli örgüt olduğu aktarılan raporda, "Boko Haram, Nijerya'da en tehlikeli ve ölümcül terör örgüt olarak varlığını koruyor." denildi.

2018 Küresel Terör Endeksi raporunda, "Boko Haram örgütü 2017 yılında saldırılarını arttırarak 272 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda bin 254 kişinin ölümüne neden oldu. Bu saldırıların yüzde 81'i Nijerya'da olurken diğerleri Kamerun ve Nijer'de düzenlendi." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Boko Haram örgütü ve Fulaniler, ülkedeki terör faaliyetleri düzenleyen gruplar olarak sıralanırken, 2001 yılından bu yana Nijerya'da düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 20 bin 375 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Nijerya İçişleri Bakanlığının 2018 verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 350 milyon kayıt dışı silah bulunuyor.