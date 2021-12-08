Nijerya, "tarihi geçmiş Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarını yalanladı - Haberler
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Nijerya, "tarihi geçmiş Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarını yalanladı

Nijerya,
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya hükümeti, "kullanım süresi geçmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Nijerya hükümeti, "kullanım süresi geçmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık 1 milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair haberler in yalan olduğunu belirtti.

Süresi dolan aşıların geri çekildiğinin altını çizen Ehanire, vatandaşlara süresi dolmuş Kovid-19 aşısı kullanılmadığına dair güvence verdi.

Ehanire, "Uzmanlarca kabul edilmesine rağmen Federal Sağlık Bakanlığı, standartlarına uymadığı için bazı üreticilerin 'aşıların ömrünün 3 ay uzatılma' teklifini reddetti." ifadesini kullandı.

Kullanım süresi geçmiş aşıların gelişmekte olan ülkelere bağışlanması konusunun uluslararası tartışılan bir konu olduğuna işaret eden Ehanire, Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelerin, kritik aşı tedarik açıklarının kapatılması ve ücretsiz olmaları nedeniyle kabul ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip olması gerektiğini belirtmişti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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