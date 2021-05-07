Nijerya sularındaki yasa dışı balıkçılık yıllık 70 milyon dolar zarara mal oluyor
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Nijerya sularındaki yasa dışı balıkçılık yıllık 70 milyon dolar zarara mal oluyor

Nijerya sularındaki yasa dışı balıkçılık yıllık 70 milyon dolar zarara mal oluyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın sularında Çinli ve Avrupalı gemiciler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılık nedeniyle yılda 70 milyon dolar kaybediliyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın sularında Çinli ve Avrupalı gemiciler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılık nedeniyle yılda 70 milyon dolar kaybediliyor.

Akwa Ibom Eyaleti Meclis Temsilcisi Patrick İfon, yaptığı açıklamada, Nijerya sularında Çinli ve Avrupalı gemicilerin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

İfon, Nijerya'da bu ülkeler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılığın yılda 70 milyon dolar zarara mal olduğunu kaydetti.

Nijerya'nın geniş kıyı alanına sahip bir ülke olması nedeniyle deniz türleri açısından da zengin olduğunun altını çizen İfon, buna rağmen ülkede tüketilen balıkların yarısından fazlasının Çin ve Hollanda'dan ithal edildiğine işaret etti.

İfon, Nijerya'nın yılda yaklaşık 2 milyon metrik tonla dünyanın en büyük dördüncü balık ithalatçısı olduğunu belirterek "Maalesef yasa dışı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yılda 70 milyon dolar kaybediyoruz. Artık hükümetin buna dur demesinin zamanı geldi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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