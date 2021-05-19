Nijerya, son 4 yılda yurt dışına kaçırılan 700 milyon doların üzerinde parayı yeniden ülkeye getirdi

Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, son 4 yıl içinde yurt dışına kaçırılan 700 milyon doların üzerindeki tutarı yeniden ülkeye getirdiklerini belirtti.

Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, son 4 yıl içinde yurt dışına kaçırılan 700 milyon doların üzerindeki tutarı yeniden ülkeye getirdiklerini belirtti.

Bakan Malami, Bağımsız Yolsuzluk Uygulamaları ve Diğer İlgili Suçlar Komisyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Varlık Kurtarma konferansına katıldı.

Malami, burada yaptığı konuşmada, Nijerya'nın 4 yıl içinde bazı siyasi liderler ve hükümet yetkilileri tarafından yurt dışına kaçırılan 700 milyon dolardan fazla parayı kurtardıklarını söyledi.

Paraların ABD, Birleşik Krallık, İsviçre ve İrlanda gibi ülkelere kaçırıldığını ifade eden Malami, yeniden ülkeye getirilen paraların teslim işlemlerinin bazı ülkelerin "proaktif ve iş birliğine dayalı" çabalarıyla mümkün olduğunu işaret etti.

Malami, tespit edilen tüm varlıkların kurtarıldığından emin olmak için uluslararası ortaklar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Afrika'da gelişmekte olan ülkelerin kısmen Yasadışı Finans Akışı (IFF) nedeniyle yıllık 148 milyar dolardan fazla para kaybettiğini açıklayan Malami, kıtadan yasa dışı yollarla büyük fonların çıkartılmasının azgelişmişlik ve güvensizliğe yol açtığının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu