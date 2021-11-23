Nijerya, salgın hastalıklarla mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolar kredi alacak

Nijerya'nın artan salgın hastalıklarla mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacağı bildirildi.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede ölümlere neden olan sıtma ve kolera salgınını azaltmaya yönelik çalışmalar başlattığını belirtti.

Ehanire, ülkedeki salgın hastalıklarla mücadele kapsamında Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınacağını kaydetti.

Nijerya'da ocaktan bu yana 90 binden fazla kolera vakası tespit edilirken salgın nedeniyle 3 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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