Nijerya Pretorya Büyükelçisini geri çağırdı

04.09.2019 19:52

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancılara yönelik saldırılar sonrası Pretorya Büyükelçisi Kabiru Bala'yı geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'da özellikle Nijeryalılar olmak üzere Afrika kökenli yabancılara yapılan saldırılar nedeniyle Pretorya Büyükelçisi Kabiru Bala geri çağrıldı. Yetkili, Nijerya'nın Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu resmi olarak boykot ettiğini de doğruladı.

Afrika ülkeleri kınadı

Güney Afrika'daki olaylara ilişkin Afrika Birliğinden sonra Zimbabve ve Etiyopya gibi ülkelerden de kınama mesajları geldi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'da nefret kaynaklı tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Güney Afrikalı yetkililerin olaylarla ilgili aldığı kararları da takdir ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Güney Afrikalı meslektaşlarımız ile düzenli iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu menfur şiddet hareketini ve aralarında vatandaşlarımızın da olduğu yabancıların mülklerini hedef alan yağmalama olaylarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Pretoria kentlerinde hafta sonu başlayan şiddet olaylarında bazı gruplar, Afrika ve Asya kökenli yabancılara saldırarak dükkanlarını yağmalamıştı.

Polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sonra 200'e yakın kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA