Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu
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Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

16.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:55
Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

Nijerya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları şirketinin, sürekli olarak PCR testi olmayan yolculara uçuş izni vermesi nedeniyle, ülkeye uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Nijerya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları şirketinin, sürekli olarak PCR testi olmayan yolculara uçuş izni vermesi nedeniyle, ülkeye uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Emirates Hava Yolları'nın, hükümetin koyduğu ülkeye giriş yapacak yolcuların 72 saat önce Kovid-19 testi yapma kuralına uymadığını belirtti.

Emirates Hava Yolları'nın, PCR testi olmayan yolcuları sürekli olarak Nijerya'ya getirdiğini kaydeden Sirika, "Bu nedenle hükümetin aldığı karara göre, Emirates'in, 17 Mart'tan itibaren Nijerya'daki operasyonları askıya alındı." dedi.

Sirika, hükümetin, Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketiyle yapılan anlaşma sonucunda da şirkete uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya ve Fransa gibi bazı ülkeler, Nijeryalılara ülkeye giriş yasağı koymuştu. Buna karşın Nijerya hükümeti de, bu ülkelerin hava yollarına uçuş yasağı getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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